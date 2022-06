Rabobank-klanten kunnen niet internetbankieren door storing - update

Rabobank heeft een storing waardoor klanten niet in kunnen loggen op de Rabobank-app, of kunnen internetbankieren. De bank geeft geen details over de storing, maar zegt wel aan een oplossing te werken.

De Nederlandse bank schreef om 12.31 uur op Twitter last te hebben van de storing en aan een oplossing te werken. Volgens Allestoringen begonnen de problemen rond 11.00 uur. Het is niet duidelijk of de storing alle gebruikers treft, of alleen een deel van de klanten.

Het is de tweede Rabobank-storing van deze maand. De eerste was op 11 november. Ook toen konden klanten niet mobiel bankieren of internetbankieren. Het is niet bekend of deze twee storingen gelinkt zijn.

Update, 15:34 uur: De bank geeft op Twitter aan dat de storing voorbij lijkt te zijn.