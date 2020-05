Rabobank maakt bevestigen iDEAL-betaling met qr-codescanner in app mogelijk

Rabobank heeft het voor klanten mogelijk gemaakt om aankopen te doen met iDEAL en daarbij de betaling te bevestigen door een qr-code te scannen met de Rabo App. Daardoor is de Rabo Scanner niet meer nodig.

Rabobank zegt op Twitter dat de functie vorige week 'stilletjes' is uitgebracht. De bank heeft daar verder zelf niets over bekendgemaakt. Op de website staat wel een pagina met uitleg over hoe klanten kunnen betalen door te bevestigen met een qr-code.

De methode werkt bijvoorbeeld als klanten op een pc een aankoop doen bij een webshop. Voorheen moesten Rabobank-klanten de iDEAL-transactie bevestigen met de Rabo Scanner. Nu kunnen zij er ook voor kiezen om met de Rabo App een qr-code op het scherm van de computer of laptop te scannen, om zo de transactie te bevestigen. Bij andere banken kon dit al langer.

De optie om qr-codes te scannen zit al sinds 2018 in de Rabo App. Tot nu toe werd die nog niet gebruikt voor het bevestigen van iDEAL-betalingen op andere apparaten. De Rabobank zei in 2018 al te beginnen met het uitfaseren van de Rabo Scanner.