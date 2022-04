Rabobank laat klanten geld overmaken via 06-nummer van ontvanger

De Rabobank laat klanten geld overmaken naar andere klanten op basis van hun telefoonnummer. Met 06-Betalen hoeven klanten geen rekeningnummer van een ontvanger te krijgen. Dat kan voorlopig wel alleen bij overboeken naar andere Rabobank-klanten.

Gebruikers kunnen de functie aanzetten in de Rabo App, zegt de bank. Klanten moeten die functie activeren door eerst hun 06-nummer op te geven en een sms-code ter bevestiging in te voeren. Ook iemand die geld wil ontvangen, moet daarvoor eerst zijn telefoonnummer verifiëren op die manier. Gebruikers moeten vervolgens hun bankrekening koppelen aan dat telefoonnummer. Op die manier verifieert de bank bij elke overdracht of het nummer klopt met de naam die een verzender opgeeft.

De functie werkt in de Rabo App. Voorlopig geldt dat alleen voor Rabobank-klanten onderling. Het is ook nog niet actief met een zakelijke rekening. Gebruikers met een gezamenlijke rekening kunnen de functie ook gebruiken; het is dan mogelijk meerdere nummers te koppelen aan een IBAN.