Rabobank-klanten kunnen niet pinnen of contactloos betalen

Een deel van de klanten van de Rabobank heeft dinsdag moeite met pinnen en contactloos betalen. De meldingen van klanten hierover lijken vanuit heel Nederland te komen, maar niet bekend is wat de omvang van de storing is.

Het webcareteam van de Rabobank maakt melding van de storing op Twitter. "Op dit moment kun je hinder ondervinden met pinnen en contactloos betalen. We werken hard aan een oplossing." De bank kan niet zeggen wanneer de problemen verholpen zijn en ook is de oorzaak niet duidelijk.

Afgaande op het overzicht van Allestoringen met de plattegrond van klachten over de storing op sociale media, lijkt het erop dat klanten in heel Nederland problemen hebben met pinnen en contactloos betalen. Op het dashboard van de Rabobank is te zien dat de andere diensten, zoals de app, internetbankieren en iDeal, geen problemen ondervinden.