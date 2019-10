Rabobank-klanten kunnen storing ervaren bij Bankieren-app

Rabobank-klanten kunnen problemen ervaren bij het gebruik van de Rabo Bankieren-app. Volgens de bank kunnen er issues optreden bij de weergave van de transacties en is het wellicht ook onmogelijk om overboekingen door te voeren.

De Rabobank maakt zowel op Twitter als op een eigen storingspagina melding van de problemen. Volgens de bank is Rabo Internetbankieren wel gewoon beschikbaar, maar zijn momenteel in de Bankieren-app niet in alle gevallen de rekeningen en transacties van klanten inzichtelijk, naast de eventuele overboekingsproblemen.

De bank zegt te werken aan een oplossing en biedt zijn excuses aan voor de problemen, maar zegt niet wanneer de issues naar verwachting weer verholpen zijn. Ook wordt geen informatie verschaft over een mogelijke oorzaak.

Op storingswebsite Allestoringen.nl maken gebruikers melding van problemen bij het inloggen met de Rabo Scanner en dat er een melding verschijnt dat er geen gegevens kunnen worden opgehaald.