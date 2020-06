Rabobank heeft storing bij Bankieren-app en internetbankieren

Klanten van de Nederlandse bank Rabobank krijgen een foutmelding te zien als zij willen internetbankieren of gebruikmaken van de Bankieren-app. De bank bevestigt de problemen en zegt te werken aan een oplossing.

Vanaf maandagmiddag iets voor 13:00 uur verschenen er veel meldingen van storingen op website Allestoringen. Meerdere tweakers maakten van de storing melding via de submitfunctie. In reacties op Twitter geeft de bank aan dat er een storing is, maar het is niet duidelijk waardoor die is ontstaan. Ook is onbekend hoeveel mensen er getroffen zijn bij de storing.

Klanten hebben zowel problemen met internetbankieren als bij het gebruik van de Bankieren-app. De site en app geven een melding waarin staat dat de diensten niet beschikbaar zijn en dat er gewerkt wordt aan een oplossing. Rabobank noemt de storing niet op zijn eigen storingspagina.