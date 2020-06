Samsung brengt Galaxy A21s volgende week uit voor 209 euro

Samsung brengt zijn Galaxy A21s volgende week uit in Nederland. Het toestel heeft een 6,5"-lcd met een resolutie van 1600x720 pixels, een 5000mAh-accu en vier camera's aan de achterkant. Een versie met 3GB kost 209 euro en een variant met 4GB kost 229 euro.

De variant met 3GB ram heeft 32GB opslagruimte en het toestel met 4GB ram heeft 64GB aan flashgeheugen. Het opslaggeheugen is uit te breiden met een micro-sd-kaartje. Beide telefoons hebben een primaire camera met een 48-megapixelsensor, een ultragroothoekcamera, macrocamera en dieptecamera.

Samsung stopt een niet nader genoemde octacore-soc in het toestel. Vermoedelijk gaat het om de Exynos 850; Samsung had daar een productpagina van online staan, maar die is weer offline. De Android-smartphone heeft afmetingen van 75,3x163,6x8,9mm en is voorzien van een 5000mAh-accu. Het toestel ondersteunt snelladen met 15W.

Samsung kondigde de Galaxy A21s vorige maand aan in Duitsland en Samsung Nederland laat nu weten dat het toestel vanaf 19 juni ook officieel in Nederland verschijnt. De 4GB-versie is al een tijdje in de Pricewatch te vinden.