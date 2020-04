Samsung brengt Galaxy A41 volgende maand uit in België voor 299 euro

Samsung brengt zijn eerder aangekondigde midrangesmartphone Galaxy A41 in de tweede helft van mei uit in België. Een release voor de Nederlandse markt ligt voor de hand, maar de fabrikant heeft die vooralsnog niet aangekondigd.

De Galaxy A41 komt op 22 mei uit in België, meldt Samsung. Het toestel verschijnt in wit, zwart, rood en blauw voor een adviesprijs van 299 euro. Dat is duurder dan wat voorganger A40 bij release kostte, want die kwam uit voor 250 euro. De A40 was vorig jaar de compactste telefoon in de Galaxy A-serie.

De smartphone krijgt een oledscherm van 6,1" met een full-hd+-resolutie. Het toestel heeft aan de voorkant een druppelvormige notch met een selfiecamera met een resolutie van 25 megapixel. Achterop zitten drie camera's. De reguliere camera is een 48-megapixelexemplaar, en er zijn een ultragroothoekcamera van 8 megapixel en een dieptesensor.

Het toestel draait Android 10 en heeft Samsungs eigen One UI 2.0 als skin. De accu heeft een capaciteit van 3500mAh en ondersteunt laden met 15W. Onder de motorkap zit een Helio P65 octacore-cpu van MediaTek, 4GB werkgeheugen en 64GB opslag. Het apparaat heeft naast een usb-c-poort ook een 3,5mm-aansluiting.