Zoom verwijdert meeting-id uit titelbalk om 'zoombombing' tegen te gaan

Videobelapp Zoom verwijdert met een update het identificatienummer van de meeting uit de titelbalk. Op die manier kunnen gebruikers screenshots delen zonder eerst dat id te moeten verwijderen, iets wat niet altijd gebeurde.

De wijziging zit in versie 4.6.20033.0407 van de app, meldt Bleeping Computer. Tot nu toe zette de software altijd het id van de videomeeting in de titelbalk, waardoor dat in beeld komt als gebruikers screenshots delen. Omdat er vaak geen wachtwoord op meetings zit of omdat het wachtwoord bij screenshots ook in beeld verscheen, is het mogelijk voor iedereen om in die meeting te komen. Het fenomeen dat vreemden in een Zoom-meeting komen en die verstoren, heeft de naam 'zoombombing' gekregen. In sommige gevallen verstuurden zulke ongenode gasten ook pornografisch materiaal in de chats.

Buiten de nieuwe update heeft Google besloten om het gebruik van Zoom op laptops van medewerkers te blokkeren, meldt Buzzfeed. De stap volgt nadat onder meer Taiwan en diverse Amerikaanse schoolorganisaties al adviseerden om te stoppen. Google heeft voor consumenten zelf videobelapp Duo en voor bedrijven de dienst Meet, voorheen Hangouts Meet, in zijn kantoorsoftwarepakket G Suite.

Het gebruik van Zoom is in de afgelopen maanden door het vele thuiswerken fors toegenomen, maar er kwamen ook veel beveiligingsproblemen naar boven in de software. Zoom besloot om excuses aan te bieden en negentig dagen uit te trekken om de dienst veiliger en privacyvriendelijker te maken. De problemen bij Zoom waren onderwerp van gesprek in de recentste aflevering van de Tweakers Podcast.