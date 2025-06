Dienst om te chatten met vreemden Omegle stopt ermee

Omegle, een website om te chatten met vreemden, stopt ermee. De dienst heeft veertien jaar bestaan.

De oprichter, Leif K-Brooks, heeft het stoppen van de dienst bekendgemaakt op de thuispagina van Omegle. De dienst stopt omdat hij 'financieel en psychologisch' niet langer vol te houden is. De oprichter voelt zich aangevallen door een kleine groep gebruikers die wilden dat de site stopte of die te hoge eisen stelden om door te gaan. "Om eerlijk te zijn, wil ik geen hartaanval krijgen." Omegle bood een dienst aan om via tekst of video te chatten met vreemden.