Samsung teaset Galaxy AI voor smartphones die telefoongesprekken live vertaalt

Samsung heeft Galaxy AI geteased, een set van technieken gebaseerd op kunstmatige intelligentie voor zijn One UI-software in 2024. Een van de functies zit in de Telefoon-app en laat gebruikers live vertalingen zien van wat er gezegd wordt.

Bij het gebruik van AI Live Translate Call verschijnt een vertaalde transcriptie in beeld, terwijl vertaalde audio ook te horen is, meldt Samsung. Dat werkt helemaal lokaal en de tekst verlaat de telefoon niet, zo claimt de fabrikant. De AI draait bij de functie helemaal lokaal.

Dat geldt niet voor alle functies van Galaxy AI. Het gaat om functies 'aangedreven door zowel ondevice AI ontwikkeld bij Samsung en cloudgebaseerde AI mogelijk gemaakt door onze open samenwerking met gelijkgestemde leiders in de industrie'.

Daarbij kiest Samsung dus voor dezelfde strategie als Google, die bij AI-functies in zijn Pixel 8 sommige diensten op de telefoon laat draaien en voor andere een internetverbinding vereist. Het ligt voor de hand dat deze diensten hun debuut maken op de Galaxy S24. Samsung zou die in januari volgend jaar willen presenteren.