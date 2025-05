Samsung heeft enkele weken geleden de S24-serie aangekondigd, en een van de eerste woorden die het bedrijf daarbij liet vallen was kunstmatige intelligentie. Net als bij vele andere smartphonefabrikanten lijkt AI hét buzzword van 2024 te worden. De Galaxy S24 en S24+ hebben wij al in een andere review behandeld; nu is het de beurt aan de Samsung Galaxy S24 Ultra. De presentatie van de S24-serie ging dus voornamelijk over de nieuwe software, waarmee je in combinatie met AI dingen vooral slimmer en sneller kunt uitvoeren. Je zou er telefoongesprekken mee kunnen voeren in een andere taal, de schrijfstijl van chatberichten kunnen verbeteren en je foto's kunnen bijschaven. Samsung heeft al die nieuwe AI-features, en een paar bestaande, samengevoegd onder de merknaam 'Galaxy AI'. Een ander opvallend punt, dat Samsung tussen neus en lippen noemde, is de softwareondersteuning. Die is verlengd naar zeven jaar.

Als je niets hebt meegekregen van alle geruchten en aankondigingen en de smartphone voor het eerst ziet, zou je denken dat er bar weinig is veranderd aan het toestel, maar als je goed kijkt en je de vorige modellen nog herinnert, dan zie je dat het scherm van de S24 Ultra plat is. Het rechte scherm moet het volgens Samsung prettiger maken om op het scherm te schrijven met de ingebouwde S Pen. Rondom het oledscherm zit een smallere en symmetrische bezel, die het toestel een nog gestroomlijnder uiterlijk moet geven.

De behuizing is dit jaar van titanium. Samsung is niet de eerste fabrikant die deze keuze heeft gemaakt; de iPhone 15 Pro-serie heeft ook een behuizing van dit materiaal. Verder heeft Samsung de S24 Ultra uitgerust met de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, in tegenstelling tot de S24 en S24+ die beide een Exynos 2400 aan boord hebben.

Een andere opvallende kwestie is de prijs. Terwijl de S24 en S24+ 50 euro goedkoper zijn dan hun voorganger, is de S24 Ultra juist 50 euro duurder geworden.