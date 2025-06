Belkin, Mophie en Anker brengen binnenkort eerste Qi2-laders uit

Belkin, Mophie, Anker en Aircharge brengen voor het einde van het jaar de eerste draadloze laders uit die werken met de Qi2-standaard. Die is gebaseerd op Apple MagSafe en de laders zullen daarom werken met de iPhone 15-telefoons.

In de rij voor certificering staan in totaal nu honderd producten die werken met Qi2, meldt het Wireless Power Consortium. Onder die naam werken bedrijven samen aan de standaard. Qi2-laders gaan vermoedelijk iPhones kunnen opladen met 15W, zoals dat met MagSafe-laders al kan. Op dit moment staat de Qi2-compatibiliteit nog niet op de productpagina's van de iPhone 15-telefoons, maar Apple zei al wel bij de aankondiging dat de toestellen Qi2 ondersteunen.

Qi2 bestaat uit twee profielen. MPP of Magnetic Power Profile is de standaard die is gebaseerd op MagSafe, terwijl EPP of Extended Power Profile werkt zonder magneten en gebaseerd is op de eerste versie van Qi. Waar Qi tot maximaal 7,5W gaat, komt Qi2 tot 15W. Veel telefoons ondersteunen sneller draadloos laden dan 15W, maar doen dat met eigen technologie. Fabrikanten kondigden Qi2-laders begin september aan. De Qi2-standaard werd begin dit jaar al aangekondigd tijdens de CES in Las Vegas.