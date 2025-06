Instagram voegt functie toe om stickers te maken van eigen foto's en video's

Instagram heeft een functie toegevoegd om stickers te maken van eigen foto's en video's. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Ook zijn er voor het eerst in jaren nieuwe filters bijgekomen.

De functie om stickers te maken van eigen foto's en video's werkt met Meta's eigen Segment Anything AI-model, zegt Instagram. De bedoeling is om foto's of stills van bijvoorbeeld personen of dieren te pakken, de achtergrond weg te snijden om zo een sticker te maken voor gebruik in bijvoorbeeld Reels of Stories.

Daarnaast voegt Instagram ongeveer 25 nieuwe filters toe. Het socialemediaplatform werd groot met filters, maar heeft al jaren geen nieuwe toegevoegd. Voor Reels komen er verder nieuwe fonts voor teksten en in het Engels nieuwe stemmen om tekst om te zetten in spraak.