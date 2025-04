Meta kondigt Emu-beeldgenerator en AI-assistent Meta AI voor alle diensten aan

Meta kondigt meerdere eigen AI-toepassingen aan, waaronder de Meta AI-assistent en de Emu-beeldgenerator. Ook kondigt het bedrijf een selectie van uitgesproken AI-persoonlijkheden aan waar gebruikers interactie mee kunnen hebben over specifieke onderwerpen.

De Meta AI-assistent is volgens het bedrijf een algemene tool die geïntegreerd wordt in alle services van het bedrijf. Het model is gebaseerd op Llama 2 en maakt dankzij een samenwerking met Microsofts Bing live verbinding met het internet om antwoorden op te zoeken. Bing is weer gebaseerd op ChatGPT van OpenAI.

Gebruikers kunnen in alle berichtendiensten van het bedrijf, waaronder WhatsApp, Messenger, Instagram, gesprekken met Meta AI starten door '@Meta AI' te typen. Ook komt de assistent beschikbaar in de onlangs aangekondigde Quest 3-VR-headset en de nieuwe Ray-Ban-bril.

In het verlengde daarvan integreert Meta een nieuwe generatieve AI voor beelden genaamd Emu in het overkoepelende Meta AI. Zoals bij vergelijkbare diensten, zoals Dall-E, Stable Diffusion en ChatGPT, kunnen gebruikers simpelweg een tekstprompt invoeren, waarna Emu volgens Mark Zuckerberg binnen vijf seconden een afbeelding genereert. Emu is geïntegreerd in Meta AI, wat wil zeggen dat de generatieve AI in WhatsApp, Messenger, Instagram en Facebook Stories beschikbaar is. Dit geldt in eerste instantie voor gebruikers die de services in het Engels gebruiken. Men kan volgens Meta simpelweg '/imagine' in een ondersteunde dienst typen, waarna er gratis een afbeelding gegenereerd wordt.

Emu kan naast het genereren van volledig nieuwe afbeeldingen ook bestaande foto's bewerken. Het merk kondigt voor Instagram twee nieuwe functies aan, te weten 'restyle' en 'backdrop'. Met restyle kunnen bestaande afbeeldingen dankzij een AI-filter aangepast worden naar een volledig andere stijl. Backdrop geeft de gebruiker de mogelijkheid om een achtergrond automatisch te selecteren en met de generatieve AI te vullen met iets naar keuze, gebaseerd op een door de gebruiker ingevoerde prompt.

Hetzelfde model wordt ook gebruikt om AI-stickers te kunnen maken. Ergens in de komende maand kunnen gebruikers in het Engels direct stickers laten genereren voor de vermelde diensten.

Tot slot toont Meta een voorproefje van 28 AI-persoonlijkheden waar gebruikers interactie mee kunnen hebben via WhatsApp, Messenger en Instagram. Deze persoonlijkheden zijn volgens het bedrijf specifiek getraind om een bepaalde identiteit te hebben en zijn gebaseerd op beroemdheden als Snoop Dogg, Tom Brady, Paris Hilton, Kendall Jenner en MrBeast. De rapper Snoop Dogg is bijvoorbeeld een D&D-dungeonmaster en kan gebruikt worden om de rpg mee te spelen. De AI-versie van YouTuber MrBeast vertolkt een personage dat Zach heet en zijn identiteit bestaat volledig uit het maken van grapjes en roasts. Deze functie is in bèta in de VS en Zuckerberg benadrukt dat de persoonlijkheden nog veel beperkingen hebben. Later moeten de persoonlijkheden ook toegang tot het internet krijgen en uiteindelijk zouden ze zelfs als avatar in de metaverse te zien moeten zijn.