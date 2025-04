Valve brengt Counter-Strike 2-update uit voor CS:GO

Valve heeft woensdag Counter-Strike 2 uitgebracht. Het is een grote update van Counter Strike: Global Offensive en is gebaseerd op de Source 2-engine. De shooter blijft free-to-play en spelers kunnen al hun skins uit CS:GO meenemen naar Counter-Strike 2.

Bij de release van de grote update bracht Valve een trailer uit. In een blogpost laat de ontwikkelaar zien welke veranderingen er zijn doorgevoerd en welke functies er zijn toegevoegd. Zo is er een korte trainingmodus voor nieuwe spelers en zijn er nieuwe muziektracks en maps toegevoegd aan het spel.

Andere opvallende wijzigingen zijn veranderingen in de matchmaking. Spelers met een hoge CS Rating in Premier kunnen niet langer in een team zitten met spelers die dat niet hebben. Ook worden de 'associates' van een of meerdere spelers die hebben valsgespeeld en een permanente ban hebben gekregen, gestraft met verlaagde Profile Rank en CS Rating.

Verder lijkt het erop dat Counter-Strike 2 niet beschikbaar is voor macOS. Op de vernieuwde storepage staat macOS niet tussen de systeemvereisten. Of de shooter later alsnog beschikbaar komt voor Mac-gebruikers, is nog niet duidelijk. Er is wel ondersteuning voor Linux.

Counter-Strike 2 werd eerder dit jaar al door Valve aangekondigd en zou aanvankelijk 'in de zomer' verschijnen. Na de aankondiging begon Valve met het organiseren van bètatests voor een beperkt aantal spelers.

Update, 10:09 uur: Alinea over het ontbreken van de game op macOS toegevoegd.