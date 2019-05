CS:GO krijgt battle-royale-update met respawns en pingsysteem

Valve heeft een update uitgebracht voor de eind vorig jaar uitgebrachte battle-royalemodus van Counter-Strike: Global Offensive. De update met de naam Sirocco voegt onder andere respawns toe en een Apex Legends-achtig communicatiesysteem met een pingknop.

Uit de patchnotes en een speciale pagina over de Sirocco-update blijkt dat het respawnsysteem niet werkt zoals bij Apex Legends. Na de update kunnen spelers op elk gewenst moment terugkeren, zolang de teamgenoten nog in leven zijn. Daarbij kan de gevallen speler een gewenste respawnlocatie kiezen. Bij Apex Legends moeten teamgenoten de banners van gevallen teamgenoten naar een speciale plek brengen voordat de wederopstanding kan plaatsvinden.

Daarnaast voegt de update een pingsysteem toe. Een dergelijk communicatiesysteem werd met name bekend door de implementatie in Apex Legends. Hiermee kunnen spelers voorwerpen of tegenstanders aanwijzen, zodat teamgenoten bijvoorbeeld weten dat er op die plaats iets te vinden is.

Verder komen er nieuwe voorwerpen beschikbaar, zoals kogelwerende schilden en 'mijnen' die min of meer als jump pads fungeren en tegenstanders de lucht in kunnen lanceren. Ook zijn er perks waarmee spelers, voordat een spelronde begint, hun capaciteiten kunnen aanpassen aan hun speelstijl. Zo is het mogelijk om minder lang dood te zijn, heel ver te springen, een eigen parachute te gebruiken, een taser af te schieten of jezelf te genezen.

De naam van de update is ook de naam van een nieuwe map die is toegevoegd. Het Sirocco-speelveld heeft een woestijngebied als setting met veel ruimte, kleine dorpjes en ondergrondse gangen. De wapens op deze map hebben meer munitie en tablets geven de locatie weer van wapenkratten in de nabijheid.

De battle-royalemodus, genaamd Danger Zone, werd eind vorig jaar geïntroduceerd in CS:GO. Daarmee werd het schietspel ook gratis om te spelen. In Danger Zone vechten maximaal achttien spelers om als laatste over te blijven.