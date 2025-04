Valve brengt Counter-Strike 2 deze zomer uit als gratis upgrade voor CS:GO

Valve heeft Counter-Strike 2 officieel aangekondigd. Deze firstpersonshooter is gebaseerd op de Source 2-engine en krijgt onder meer verbeterde maps en een aanzienlijk betere tickrate ten opzichte van CS:GO. De shooter komt deze zomer uit als gratis upgrade voor CS:GO.

Counter-Strike 2 krijgt verschillende verbeteringen ten opzichte van Global Offensive. Valve spreekt op Twitter over een 'overhaul van elk systeem, elk stuk content en ieder onderdeel van de Counter-Strike-ervaring'. De studio deelt daarbij details over drie van dergelijke verbeteringen. Onder meer de maps in de game krijgen upgrades en revisies die 'gebruikmaken van alle nieuwe Source 2-tools en -renderfeatures'. De ontwikkelaar hanteerde daarbij naar eigen zeggen drie aanpakken.

De eerste aanpak noemt Valve 'touchstone', die werd ingezet bij 'klassieke maps met goede fundamenten. Deze maps krijgen verbeteringen op het gebied van verlichting en character read, maar zijn verder niet veranderd. Voor de tweede aanpak krijgen bepaalde speelvelden 'upgrades'. Deze gebruiken vernieuwde Source 2-verlichting met een verbeterd rendersysteem voor realistische materialen, lichteffecten en reflecties. De oudste speelvelden zijn daarnaast volledig opnieuw opgebouwd met Source 2.

Een voorbeeld van een map die volledig opnieuw is opgebouwd: Overpass. Links Counter-Strike 2, rechts Counter-Strike: Global Offensive

De tickrate van Counter-Strike 2 moet daarnaast aanzienlijk beter zijn dan die van CS:GO. De tickrate dicteert hoe snel bepaalde acties, zoals schieten of bewegen, worden geëvalueerd door de gameserver. Dat gebeurt op specifieke momenten, genaamd ticks, en de tijd tussen verschillende ticks 'bestaat niet', zo zegt Valve. Een lage tickrate kan daardoor zorgen voor vertraging. Counter-Strike 2 krijgt daarvoor een systeem met sub-tick updates. Volgens Valve weten servers daardoor het exacte moment waarop een speler beweegt of een schot lost. De server berekent zo welke acties spelers uitvoeren tussen de ticks door.

Verder wordt rook verbeterd in Counter-Strike 2. Rookgranaten zijn nu dynamische, volumetrische objecten die reageren op de omgeving, zoals verlichting, schoten en explosies. Rook kan bijvoorbeeld tijdelijk worden weggeblazen door schoten en granaten. Rook moet daarnaast op natuurlijke wijze een ruimte vullen en kan ook door deuropeningen en gebroken ramen sijpelen. Verder zijn ook de UI en audio herzien voor CS:2. Source 2-tools komen ook beschikbaar voor communityleden die eigen maps maken.

Valve begint vanaf nu met beperkte playtests van Counter-Strike 2, schrijft het bedrijf op de website van de nieuwe game. Die testversie komt beschikbaar voor een klein aantal CS:GO-spelers, die zijn geselecteerd op basis van onder meer de hoeveelheid recente speeltijd op officiële CS-servers van Valve, de 'vertrouwensfactor' en de Steam-accountstatus. Gebruikers die zijn uitgekozen, krijgen daarvan een melding in het hoofdmenu van CS:GO. Op termijn worden meer spelers toegevoegd aan de testversie.

Counter-Strike 2 komt deze zomer officieel beschikbaar via Steam. De game wordt dan een gratis upgrade van Counter-Strike: Global Offensive. Gebruikers behouden hun inventory met skins na de overstap. Valve zegt deze zomer, bij de officiële release, details over 'alle nieuwe features in de game' te delen.