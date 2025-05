Counter-Strike: Source-mod lekt uit en geeft inkijk in vroeg Left 4 Dead-concept

Er is een mod van Counter-Strike: Source online verschenen die min of meer een inkijkje geeft in een vroegtijdig concept van de game Left 4 Dead. Deze mod betreft Zombie City, waarin de 'counterterroristen' als een soort zombies afrennen op de terroristen.

Modmaker Wolfcl0ck heeft een video online gezet over de speelbare mod, die door hem ook beschikbaar is gesteld en waarin hij enkele aanpassingen heeft verwerkt. In de video is te zien hoe de counterterroristen zich keren tegen de speelbare terroristen, maar niet op de gebruikelijke manier. De counterterroristen zijn bots die zich min of meer als zombies gedragen en alleen gewapend met een mes op de spelers afrennen. Er kan een bom geplaatst worden, maar het doel lijkt meer het overleven van de horden en het bereiken van het einde van de map.

Zombie City is een map die is gemaakt door Valve of het eerder overgenomen Turtle Rock en is onderdeel van een reeks bestanden met maps die uitgelekt zijn. Het is onduidelijk wie achter het lek zit. De map kan beschouwd worden als een prototype en het mogelijke startpunt voor de latere shooter Left 4 Dead. Zombie City is duidelijk geen afgerond product, gelet op onder meer het grote gebrek aan details en de rudimentaire contouren van een stad.

Tijdens een recente documentaire sprak Turtle Rock-oprichter Michael Booth over het concept. "Terwijl we bots aan het ontwikkelen waren voor Counter-Strike: Source ontdekten we dat enkelen van ons tot de tanden bewapend met automatische wapens tegen 30 met messen zwaaiende vijandelijke bots erg leuk was. Na het uitbrengen van Counter-Strike: Source eind 2004 begonnen we te experimenteren met nieuwe gameprototypes. Die basiskern van een klein team vrienden tegen horden vijanden was iets waar we steeds op terugkwamen en we realiseerden ons al snel dat co-op versus the horde-game heel veel potentieel had."

Turtle Rock heeft eerder aan Counter-Strike: Condition Zero gewerkt en klopte in 2005 met twee ideeën aan bij Valve, waaronder een mod voor Counter-Strike genaamd Terror-Strike. Daarvan is het concept nu online verschenen. Turtle Rock zou later worden ingelijfd door Valve en de studio maakte onder meer de shooters Evolve en Back 4 Blood.