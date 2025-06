Valve publiceert broncode van Left 4 Dead-prototype in Counter-Strike-update

Valve heeft de broncode van Terror Strike gepubliceerd, een vroeg Left 4 Dead-prototype. De publicatie was vermoedelijk per ongeluk en gebeurde via een update van de eerste Counter-Strike-game. Inmiddels is er een mod verschenen om het prototype te spelen.

Het gaat om een gameplayprototype met een eigen map: zombie_city. De gamemodus gebruikt veel Counter-Strike-assets, zoals wapens en de personages. De terroristen moeten een bom zien te plaatsen in een stedelijke omgeving, terwijl her en der counterterroristen-zombies verschijnen die de speler met messen probeert tegen te gaan. De speler moet deze zombies neerschieten, waarna ze respawnen. Zodra de speler de bom heeft geplaatst, verschijnen er meer zombies. The One Epicplayer: Blue Shift laat op YouTube zien hoe de gamemodus werkt en legt ook uit hoe spelers de modus kunnen uitproberen.

De broncode verscheen vorige week in een update voor Counter-Strike, ter ere van de 25ste verjaardag van Valve. Het is niet voor het eerst dat delen van Terror Strike uitlekken: eerder dit jaar gebeurde dat ook al. De zombie_city-map is op basis van dat lek gemaakt. Die mod is voor Counter-Strike: Source en de nieuwe mod is voor Counter-Strike: Condition Zero. Left 4 Dead werd door Turtle Rock Studios gemaakt.