Valve maakt Left 4 Dead na elf jaar ongecensureerd beschikbaar in Duitsland

Duitsland krijgt elf jaar na de originele release van Left 4 Dead 2 de ongecensureerde versie van de game. Uitgever Valve heeft via Steam aangekondigd dat de Duitse autoriteiten toestemming hebben gegeven voor de verkoop van de volledige versie, inclusief bloed.

Iedereen in Duitsland die het spel reeds heeft gekocht via Steam hoeft Left 4 Dead 2 niet opnieuw te kopen. De ontwikkelaar meldt dat er een gratis update beschikbaar is, waarmee de ongecensureerde versie speelbaar wordt.

Het gebeurt vaker dat games in Duitsland worden gecensureerd als er veel bloed wordt getoond. Dit gold ook voor Left 4 Dead 2 toen de game in 2009 verscheen. Ook in Australië werd het bloed in de game gecensureerd. In 2014 kreeg Valve het in Australië voor elkaar om de game met bloederige update via Steam te mogen verkopen. Nu is het ook voor Duitsland zover.

In de gecensureerde versie van de game was geen druppel bloed te zien. Daarnaast konden spelers ook geen ledematen van zombies afhakken of ze in brand steken. In Duitsland kreeg de game ook een aparte cover, waarop de zombies geen grote zichtbare verwondingen hadden.