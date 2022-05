Privégegevens nog steeds makkelijk te exporteren via GGD-systeem HPZone

Het GGD-systeem HPZone voor bron- en contact onderzoek is nog altijd niet goed beveiligd tegen het lekken van privégegevens. Uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur blijkt dat er nog steeds makkelijk gegevens kunnen worden geëxporteerd als pdf.

Eerder deze week bleek uit onderzoek van RTL Nieuws dat er op grote schaal in privégegevens van Nederlanders wordt gehandeld uit de systemen van de GGD. Het gaat om zowel het systeem dat wordt gebruikt voor bron- en contactonderzoek, als het systeem waarin de privégegevens worden opgeslagen van iedereen die een coronatest doet. RTL ontdekte onder andere dat het mogelijk was voor werknemers om een export te maken van gegevens. Daarop zei de GGD dat het die exportfunctie snel had verwijderd uit het programma.

Nu meldt de NOS dat een week na deze ontdekking het alsnog mogelijk is om in het programma HPZone lijsten met persoonsgegevens uit te draaien. De exportfunctie waarmee in bulk data kan worden geëxporteerd is wel dichtgezet, maar via een printfunctie kunnen er nog steeds lijsten met gegevens als pdf worden opgeslagen.

In een reactie tegenover de NOS laat de GGD weten dat het klopt dat deze functie nog beschikbaar is, omdat deze nodig is voor het analyseren van data. Wel zegt de GGD bezig te zijn met strengere controles op het gebruik van deze functie. Eerder bleek juist ook dat er niet werd gelogd wie toegang tot de gegevens had.

Medewerkers bij de GGD kunnen via het systeem gevoelige gegevens uitdraaien zoals burgerservicenummers, adressen en medische gegevens. De gegevens konden maandenlang worden geëxporteerd door iedereen die toegang had tot deze systemen.

De GGD heeft aangegeven te willen stoppen met het gebruik van HPZone. Het programma moet worden vervangen door een veiliger portaal, dat beter geschikt is voor gebruik op grote schaal. Dat is pas eind maart klaar.