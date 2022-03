DUO lekt burgerservicenummers door verkeerd opgestelde brief

De Dienst Uitvoering onderwijs heeft de burgerservicenummers van mogelijk zo'n 1700 personen gelekt. DUO stuurde brieven rond waarop het bsn in het adresvenster te zien was. Er is melding gemaakt bij de toezichthouder.

Bij het datalek zijn mogelijk zo'n 1700 mensen getroffen, schrijft Trouw. Dat is het aantal brieven dat is verstuurd waar het bsn op te zien was. Het burgerservicenummer was door de opmaak van de brieven in het adresvenster van de envelop te zien. De brief werd verstuurd naar personen die staatsexamens in het voortgezet onderwijs organiseerden en uitvoerden.

DUO zegt tegen Trouw dat het de betrokkenen inmiddels heeft ingelicht. Ook heeft de onderwijsdienst melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een woordvoerder benadrukt dat een bsn op zichzelf niet veel schade kan veroorzaken; dat is ook de lijn die de rest van de overheid aanhoudt. Met een burgerservicenummer op zichzelf kan een crimineel niet veel doen, maar de overheid adviseert desondanks dat zoveel mogelijk geheim te houden.