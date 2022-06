Google geeft Android-apps wachtwoordchecker en Google Maps donkere modus

Google heeft meerdere nieuwe functies aangekondigd voor bepaalde Android-apps, waaronder Password Checkup. Deze controleert of het wachtwoord dat gebruikers invoeren in apps gestolen is of niet. Password Checkup zat al in de Chrome-browser.

Wanneer gebruikers met Autofill een wachtwoord invullen in een app, controleert Google dit wachtwoord. Blijkt dit wachtwoord eerder te zijn gestolen, dan krijgt de gebruiker een notificatie. In deze notificatie wordt de gebruiker aangeraden om dit wachtwoord aan te passen. De functie werkt op smartphones met Android-versie 9 of hoger.

Google maakt daarnaast bekend dat Maps een donkere modus krijgt. Deze app schakelde 's avonds in navigatiemodus al naar een donkere modus, maar nu voert Google een instelling in waarmee de app continu in donkere modus gebruikt kan worden. Android Auto krijgt daarnaast spelletjes, ondersteuning voor custom achtergronden en shortcuts.

De Messages-, TalkBack- en Assistent-apps zijn de laatste drie apps die nieuwe functies krijgen. In Assistent moet het makkelijker worden om commando's te geven wanneer de telefoon is vergrendeld of op afstand ligt. Daarvoor heeft het bepaalde cards verkort, die sneller gelezen kunnen worden. Ook kunnen gebruikers toestemming geven voor het verwerken van bepaalde persoonlijke gebruikersdata als het scherm op slot is. Wanneer gebruikers daar toestemming voor geven, kunnen ze bijvoorbeeld tekstberichten sturen en telefoongesprekken starten als de telefoon vergrendeld is.

In Messages kunnen gebruikers straks berichten inplannen, om deze op een later moment te kunnen versturen. Schermlezer TalkBack is tot slot vernieuwd met verbeterde gestures en menu's. De aangekondigde Android-functies worden vanaf dinsdag gefaseerd uitgebracht naar smartphones.