Sony stelt racespel Gran Turismo 7 uit naar 2022

Sony heeft de PlayStation 5-exclusive Gran Turismo 7 uitgesteld naar 2022. Eerder zou het spel nog in 2021 verschijnen. Het is het eerste genummerde Gran Turismo-spel sinds PlayStation 3-game Gran Turismo 6 van eind 2013.

Wanneer in 2022 Gran Turismo 7 moet verschijnen, zegt Sony niet tegen GQ. Het uitstel komt door de coronaviruspandemie. Daardoor zou de ontwikkeling van het spel de laatste maanden langzamer hebben verlopen dan verwacht. Een uitgave in 2021 is daarom niet meer haalbaar, stelt Sony.

Gran Turismo 7 werd juni 2020 aangekondigd. Er zijn nog maar weinig details over het spel bekend. Wel lijkt de game van Polyphony Digital minder op e-sports te richten dan Gran Turismo Sport. Eerder leek het erop dat het spel in de eerste helft van 2021 zou verschijnen. Een concrete datum heeft Sony echter nooit genoemd.

In het artikel geeft Sony Interactive Entertainment-ceo Jim Ryan aan dat er meer PlayStation-spellen naar de pc komen. Het eerste spel is Days Gone, wat deze lente moet verschijnen. Days Gone is een survivalgame waarin twee bikers proberen te overleven na uitbraak van een zombievirus. Dit spel verscheen april 2019 voor de PlayStation 4. Tweakers schreef eerder een review van de PS4-versie van Days Gone.