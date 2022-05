Sony toont woensdagavond State of Play-uitzending over Gran Turismo 7

Sony kondigt een State of Play-uitzending aan die volledig in het teken zal staan van Gran Turismo 7. De uitzending duurt ruim een half uur en zal een diepgaande impressie geven van de verschillende modi en features van het spel. De game komt op 4 maart uit.

Sony gaat de PlayStation 5-versie van Gran Turismo 7 uitlichten in zijn State of Play-uitzending. Er zal informatie getoond worden over de verschillende spelmodi en features en gameplay worden uitgelicht. De uitzending begint om 23.00 uur 's avonds op woensdag 2 februari en zal te volgen zijn via YouTube en Twitch.

In de afgelopen maanden heeft Sony al diverse trailers van Gran Turismo 7 uitgegeven. Naast filmpjes waarin features bekendgemaakt werden, zijn er ook diverse gameplayvideo's online gezet. De racegame krijgt meer dan vierhonderd auto's en zal op 4 maart verschijnen, zowel voor de PS5 als de PS4.

De State of Play-uitzendingen van Sony bevatten meestal details over meerdere komende games, maar de uitzending van woensdag gaat alleen over Gran Turismo 7. Vorig jaar had Sony ook een aflevering die volledig was gewijd aan Horizon Forbidden West. Sony startte eind 2019 met de State of Play-uitzendingen. Nintendo en Microsoft hadden al langer dergelijke onlinepresentaties.