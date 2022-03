Gran Turismo 7 verschijnt op 4 maart 2022 voor PS5 en PS4

Sony brengt racegame Gran Turismo 7 op 4 maart uit voor de PlayStation 4 en 5. Ontwikkelaar Polyphony Digital geeft meer details over het spel, waaronder informatie over de GT Campaign en de terugkeer van bekende circuits.

Met GT7 krijgt Sony's racegame weer een uitgebreide campagne. In voorganger GT Sport zat die niet, dat spel was op multiplayerraces gericht. In een trailer toont Sony een impressie van de campagne en ook komt daarin de uitgebreide fotomodus aan bod. De ontwikkelaar noemt dat Scapes en spelers kunnen hun auto's hierin fotograferen op 2500 locaties in 43 landen.

De Livery Editor van GT Sport komt ook naar GT7, volgens de makers is daar veel vraag naar. Ook komen er oude circuits uit de serie naar het nieuwe deel: Trial Mountain en High-Speed Ring, noemt de ontwikkelaar.

Polyphony Digital benadrukt dat GT7 een game is waarin veel aandacht is voor het auto's verzamelen, meer nog dan voorgaande delen in de serie. Ook kunnen spelers hun auto's weer upgraden en tunen. Ook belooft de studio realistische weerseffecten, dag en nacht.

Gran Turismo 7 verschijnt op 4 maart voor de PlayStation 4 en 5. Sony heeft alleen beelden van de PS5-versie getoond, die maakt onder andere gebruik van raytracing. Het spel werd in juni 2020 aangekondigd en had eigenlijk dit jaar uit moeten komen, maar werd in februari uitgesteld.