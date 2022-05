Gran Turismo 7 bevat meer dan 400 verschillende auto's

Ontwikkelaar Polyphony Digital heeft een nieuwe trailer voor Gran Turismo 7 online gezet, waarin het aantal wagens in de game wordt bevestigd. De racegame zal bij release meer dan 400 bolides bevatten waar spelers in kunnen rijden.

In de trailer zijn verschillende wagens te zien die beschikbaar zullen zijn in de nieuwe Gran Turismo-game. Hoewel een complete lijst met alle beschikbare wagens in de game nog niet is gepubliceerd, bevestigt de ontwikkelaar wel dat spelers ruim 400 auto's kunnen verwachten in Gran Turismo 7.

In een eerdere blogpost benadrukte de ontwikkelaar al dat het verzamelen van auto's een belangrijk onderdeel zal zijn in de game. In de video zijn verschillende modellen te zien, van moderne hypercars tot aan echte oldtimers. Spelers kunnen de auto's die ze verkrijgen in de game upgraden, tunen en personaliseren.

Het is de bedoeling dat Gran Turismo 7 op 4 maart 2022 verschijnt voor zowel PlayStation 4 als PlayStation 5. Gran Turismo 6 stamt alweer uit 2013 en verscheen voor de PlayStation 3. Op de PlayStation 4 werd geen nieuw deel in de serie uitgebracht, maar een losstaande titel: Gran Turismo Sport. Deze game richtte zich voornamelijk op online racen en bevatte geen uitgebreide singleplayercampaign zoals de voorgaande games in de serie.