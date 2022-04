Polyphony Digital brengt Gran Turismo 7-update uit die racebeloningen verhoogt

Polyphony Digital heeft een patch uitgebracht die de releaseproblemen van Gran Turismo 7 deels moet oplossen. De update verhoogt onder meer de beloningen die spelers krijgen voor het voltooien van races en voegt nieuwe evenementen toe.

Polyphony Digital voert de veranderingen door in update 1.11, die op donderdag is uitgebracht voor het racespel. Spelers kunnen nu onder meer hogere beloningen verwachten voor evenementen in de tweede helft van het World Circuit, schrijft de ontwikkelaar. Ook worden er beloningen uitgekeerd als gebruikers alle lay-outs van een circuit voltooien met gouden of bronzen resultaten. In de Lobby- en Sports-modi zijn de beloningen verhoogd voor lobby's en dagelijkse races. De update brengt verder nieuwe enduranceraces met zich mee en verbetert de physics op enkele aspecten.

De Japanse gamestudio Polyphony Digital maakte eerder al bekend dat het deze veranderingen in het spel zou doorvoeren, maar gaf toen nog geen concrete releasedatum voor de updates. Het bedrijf voert de wijzigingen door naar aanleiding van kritiek van spelers op de microtransacties die in de game zitten, in combinatie met auto's die veel credits kosten. Polyphony Digital verlaagde bovendien later de beloningen die races uitkeerden. Dat deed het bedrijf na de release van het spel. Spelers klaagden daarom dat ze lang moesten 'grinden' om genoeg credits te sparen voor de duurste auto's, als ze geen credits wilden kopen met echt geld.

De studio komt daar nu op terug met hogere beloningen. Spelers kunnen voortaan ook maximaal 100 miljoen niet-betaalde credits bewaren in hun in-game portefeuille. Voorheen lag die limiet op 20 miljoen, hoewel spelers meer credits konden bewaren door deze te kopen met echt geld. Later volgt nog een tweede update, die het onder meer mogelijk moet maken om auto's te verkopen voor credits. Het is niet bekend wanneer dat precies gebeurt, maar Polyphony beloofde eerder dat dit op korte termijn gaat gebeuren.