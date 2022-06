Onlangs kon je op Tweakers onze review over Elden Ring lezen. Daarin legden we uit wat een FromSoftware-game zo aantrekkelijk maakt. We beschreven hoe de magie van zo’n game zit in het overwinnen van een vijand die in eerste instantie onverslaanbaar leek. We gaven ook aan dat de games van FromSoftware daar op een bepaalde manier uniek in zijn. Hoe merkwaardig is het dus dat we nog geen twee weken later ineens merkten in eenzelfde ritme te zijn beland. Net als in Elden Ring leerden we in Gran Turismo 7 om te gaan met ritme, timing en precisie. Waar het in de actie-rpg draait om vijanden met grote zwaarden of andere machtige wapens die je moet ontwijken en zien aan te vallen, gaat het in Gran Turismo 7 om het aanvallen van chicanes, het aansnijden van bochten en het aantikken van de apex. Als dat lukt, is de ‘Gold tijd’ die hoort bij een licentieproef ineens toch niet zo onhaalbaar als hij aanvankelijk wellicht leek.

Gran Turismo 7 is een bijzondere game, in heel veel opzichten. In de eerste plaats is het een game waar veel gamers lang naar hebben uitgekeken. De franchise hoort bij de meest iconische racegameseries in de geschiedenis, waarbij hij wellicht alleen Need for Speed voor zich moet dulden, maar daar kun je (nutteloos) over twisten. Feit is dat Gran Turismo bij het PlayStation-meubilair hoort. Ga je net zolang mee als wij en ben je bekend met het verleden van de serie, dan is het nummer ‘Losing my favourite game’ van The Cardigans waarschijnlijk ook voor jou onlosmakelijk verbonden met Gran Turismo. We hebben het dan over Gran Turismo 2, een game die voor die tijd ongelooflijk mooie dingen liet zien. Dat is een status die Gran Turismo door de jaren heen altijd heeft behouden. Ondanks dat er in de loop der jaren meer concurrentie kwam, bleef Gran Turismo toonaangevend.

Let wel, Gran Turismo was in al die jaren - of zeg maar decennia - lang niet altijd de beste racegame. Wij schreven zelf over bijvoorbeeld Gran Turismo 6 dat we het meer een rij-game dan een racegame vonden. De manier waarop de auto’s gesimuleerd werden, was prachtig, dat deed niemand beter. Maar racen? De computergestuurde auto’s volgden veelal een vast spoor, weken daar niet echt van af en vormden zo eerder rijdende obstakels voor de speler dan dat er sprake was van racen. Dat veranderde uiteraard als je online ging spelen. Op dat vlak heeft de franchise zijn sporen met GT Sport ook echt wel verdiend, maar toch: het hoofdmenu in de meeste Gran Turismo-games draaide om auto’s, niet om de racerij.

Met die aanpak gaat een sterke focus op het behalen van visueel topniveau gepaard. Op onder meer YouTube zijn vergelijkingen te vinden die aangeven hoe Gran Turismo door de jaren heen is geëvolueerd. Doordat een aantal tracks in vrijwel alle Gran Turismo-games terugkomen, is het ook makkelijk om de ontwikkelingen op dat vlak goed te vergelijken. Het is mooi om te zien hoe de intrede van de PlayStation 3 zorgde voor een sprong in de grafische kwaliteit en hoe op de PlayStation 4 fotorealisme in sommige delen van de game al aardig werd benaderd. De vraag is natuurlijk: brengt deze eerste Gran Turismo op de PlayStation 5 ons nu echt dat fotorealistische niveau?

Het antwoord is 'ja', maar vooral omdat we anno 2022 in elke game een fotomodus hebben waarmee je soms krankzinnig mooie plaatjes kunt maken. Ook Gran Turismo 7 bevat zoiets. Sterker nog, de game kent een aparte modus waarin je auto’s in decors van over de hele wereld kunt zetten. Zo is het dus ook mogelijk om je fonkelnieuwe bolide naast een Amsterdamse gracht te plaatsen. Deze modus, genaamd Spaces, biedt duizenden locaties van over de hele wereld. Hij laat je daar een of meerdere auto’s plaatsen en allerlei extra instellingen aanpassen, zowel aan hoe de auto eruitziet als aan hoe de camera staat ingesteld, hoe licht het is, et cetera. Spaces is niet de belangrijkste modus in Gran Turismo 7, maar hij illustreert mooi hoe bij Gran Turismo 7 het zwaartepunt anders ligt dan de meeste racegames. Kijken naar en genieten van auto’s is hier een hoofdzaak. Het is een rijdende autoshow.