Sony werkt aan Horizon- en God of War-series en aan Gran Turismo-tv-productie

Sony bevestigt eerdere geruchten over een God of War-Amazon-serie en kondigt daarnaast aan een Horizon-Netflix-serie te werken. Het bedrijf zegt verder aan een Gran Turismo-productie te werken, Deadline claimt dat dit om een film gaat.

De series en film zijn nog in vroege ontwikkeling, veel details zijn daarom nog niet bekend. Wel zei Sony volgens onder meer analist David Gibson tegen investeerders dat de Horizon-serie op Netflix zal verschijnen en God of War op Amazon Prime te zien zal zijn. Sony noemt Gran Turismo ook een 'tv-project', maar volgens Deadline-bronnen gaat het om een film, niet een tv-serie. Neill Blomkamp zou hierbij een beoogde regisseur zijn.

Horizon is een gameserie gemaakt door de Nederlandse ontwikkelaar Guerrilla Games en draait om Aloy, een jager in een post-apocalyptische wereld die door machines is overgenomen. Dit jaar verscheen met Forbidden West de tweede game in de reeks.

Over de God of War-serie gaat sinds maart een gerucht, toen ging het nog over onderhandelingen tussen Sony en Amazon. Toen werd om een live-action-serie gesproken, geleid door makers van The Expanse. Sony geeft vooralsnog niet meer details dan dat de serie op Amazon Prime zal verschijnen.

Sony zei tegen investeerders tien Playstation-films en -series in de maak te hebben, waaronder The Last of Us, Ghost of Tsushima en Twisted Metal. Die eerste serie verschijnt op HBO en komt waarschijnlijk volgend jaar. Bij Ghost of Tsushima gaat het om een film die wordt geregisseerd door Chad Stahelski, regisseur van de eerste John Wick-films. Twisted Metal wordt weer een live-action-tv-serie.