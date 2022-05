The Last of Us-televisieserie van HBO verschijnt waarschijnlijk in 2023

HBO's tv-serie op basis van The Last of Us komt dit jaar nog niet uit. Dat vertelt Casey Bloys, de chief content officer van het bedrijf, in een interview. HBO zou in plaats daarvan mikken op een release in 2023.

Bloys bevestigt tegenover Deadline dat er momenteel nog wordt gefilmd in Canada, wat al bekend was. Hij zegt daarbij dat de serie daarom dit jaar niet zal verschijnen. "Ze wordt niet uitgezonden in 2022. Ik denk dat jullie de serie in 2023 zullen zien", zei Bloys tegen de entertainmentnieuwssite.

Bloys vertelt wel dat hij een aantal vroege afleveringen heeft gezien en dat hij 'erg enthousiast' is over de voortgang daarvan. "Craig (Mazin, red.) heeft Chernobyl voor ons gedaan; hij is een fantastische schrijver en regisseur. Wat ik heb gezien, ziet er geweldig uit. Ik ben er dus enthousiast over, maar het zal niet in 2022 zijn."

HBO gaf de The Last of Us-serie eind 2020 officieel groen licht. De serie is gebaseerd op de gelijknamige PlayStation-game en wordt opgenomen in Alberta, Canada. Het filmen moet in juni afgerond zijn. Vorig jaar werd onder meer bekendgemaakt dat Joel wordt gespeeld door Pedro Pascal, bekend van onder andere The Mandalorian en Narcos. Bella Ramsey, die eerder Lyanna Mormont uit HBO-serie Game of Thrones speelde, neemt de rol van Ellie op zich. Het eerste seizoen zal uit tien afleveringen bestaan. Hoewel het filmen nog niet is afgerond, deelde HBO vorig jaar al een eerste sfeerfoto van de serie.