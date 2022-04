HBO toont eerste sfeerfoto van tv-serie The Last of Us

HBO heeft voor het eerst afbeelding getoond van de komende serie die is gebaseerd op PlayStation-game The Last of Us. Het gaat om een enkele foto, die hoofdpersonages Joel en Ellie van de achterkant laat zien. De serie is momenteel in productie.

Hoewel het om een enkele afbeelding gaat waarop Joel en Ellie alleen van de achterkant te zien zijn, lijkt het erop dat HBO de sfeer van de game nauwkeurig heeft weten over te zetten naar de tv-serie. De aankleding en het landschap lijken rechtstreeks afkomstig uit de game. De hoofdpersonages worden gespeeld door Pedro Pascal en Bella Ramsey.

De serie wordt in Canada opgenomen en het filmen is in juli dit jaar begonnen. In juni 2022 moeten alle opnames gereed zijn en de serie wordt later in datzelfde jaar verwacht. Het is HBO's eerste tv-serie die is gebaseerd op een game. De productie wordt gemaakt in samenwerking met Sony Pictures Television, PlayStation Productions en Naughty Dog. Laatstgenoemde is de ontwikkelaar van de game.

Het eerste seizoen zal uit tien afleveringen bestaan, die zijn geschreven door Craig Mazin en Neil Druckman. Mazin is de schrijver van HBO-miniserie Chernobyl en Druckman is de schrijver van de games. Componist Gustavo Santaolalla verzorgt de muziek, net als in de games.

De makers hebben eerder in interviews aangegeven dat de serie het verhaal van de game zal volgen en dat sommige inhoud zal worden uitgebreid. Sommige dialogen uit de game worden letterlijk overgenomen in de tv-serie. Ook zal de serie delen bevatten die uit de eerste game geschrapt zijn.

Tommy, de broer van Joel, wordt vertolkt door Gabriel Luna. Nico Parker speelt Joel's dochter, Sarah en Merle Dandrige is in de tv-serie aanwezig als Marlene, leider van de Fireflies-verzetsgroep. Zij speelt diezelfde rol in de game.