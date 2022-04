Super Nintendo World krijgt in 2024 een Donkey Kong-uitbreiding

Een nieuw gedeelte van het themagebied Super Nintendo World, dat deel uitmaakt van het Japanse Universal Studios-pretpark, staat gepland voor 2024. Deze uitbreiding, die geheel in het teken staat van de Donkey Kong-serie, moet het gebied met zo'n 70 procent vergroten.

Het nieuwe gebied bevat volgens Nintendo een achtbaan, 'interactieve ervaringen' en versnaperingen met een Donkey Kong-thema, naast plekken om merchandise gebaseerd op de gamefranchise te kopen. De omgeving zelf krijgt een junglethema, omdat dat het leefgebied is van Donkey Kong. Volgens de door Nintendo onthulde afbeelding zal het gebied verder een grote tempel bevatten, die zo te zien een flink stuk van het nieuwe gebied gaat beslaan. Rond de tempel bevindt zich de achtbaan, waarvan de wagens uit mijnkarretjes bestaan, om zo de mijnlevels uit de Donkey Kong Country-games te simuleren.

De Universal-parken zijn echte themaparken à la De Efteling, waarbij er vooral veel aandacht wordt besteed aan de aankleding van de gebieden. Elk themagebied is gebaseerd op een andere franchise. In het park in Japan zijn er naast het Nintendo-gebied bijvoorbeeld ook plekken met een Harry Potter-, Jurassic Park- en Minions-thema. Per gebied zijn er meestal maar een of twee attracties, maar de omgeving wordt van top tot teen aangekleed om zoveel mogelijk te lijken op de wereld van het bronmateriaal.

Zo bestaat het Super Nintendo World-gebied momenteel uit een Mario-wereld, vol met bewegende vijanden en levensgrote kastelen van Peach en Bowser. Ook de restaurants zijn volledig in thema, zo is er een Toad-huisje waarin paddenstoelgerelateerde gerechten 'geserveerd' worden door Toads, die via een beeldscherm in het restaurant zogenaamd alles aan het klaarmaken zijn.

Het Super Nintendo World-themagebied opende in februari zijn deuren in Universal Studios Japan. Ook voor de Universal-pretparken in Orlando, Hollywood en Singapore staat een Super Nintendo World-gebied op de planning. Of die parken ook ooit een Donkey Kong-uitbreiding gaan krijgen, is nog niet bekend.