Super Nintendo World opent in de lente zijn deuren met twee attracties

Nintendo opent in de lente van 2020 een eigen gedeelte in het Universal Studios-pretpark in Japan. Het parkgedeelte werd in 2014 al aangekondigd een zal in eerste instantie twee attracties bevatten. Op termijn moet Super Nintendo World ook naar andere Universal-parken komen.

Tijdens de opening zal het Nintendo-gedeelte een achtbaan met Mario Kart-thema en een Yoshi-attractie bevatten, meldt Tom Williams, ceo van Universal Parks & Resorts. Er zijn nog geen verdere details gegeven over de twee attracties. Zo is nog niet bekend of de karretjes van de Mario Kart-attractie op rails staan, of dat je zelf rond mag scheuren. Eerder zijn er wel details over het Nintendo-park uitgelekt via Twitter. Hieruit blijkt dat de Yoshi-attractie mogelijk een 'omnimover' is. Zo'n attractie bestaat uit een 'oneindige' rij karretjes waarmee parkgasten door een bepaald gedeelte van het park vervoerd worden. Denk hierbij aan Carnaval Festival in de Efteling.

Volgens Williams is het complete Nintendo-park bovendien interactief. Parkgasten krijgen een magnetische armband, compleet met Mario-logo. Deze armband kan gebruikt worden met de verschillende parkonderdelen. Zo kunnen bezoekers met de bandjes hun high-scores in de twee attracties bijhouden. Het is nog niet bekend hoe bezoekers punten kunnen scoren in deze attracties. De bandjes kunnen ook gebruikt worden bij de zogenoemde game-elementen in het pretpark. Het parkgedeelte bestaat uit drie levels, waaronder de kastelen van Bowser en Princess Peach, meldt Williams.

Super Nintendo World. Foto via Nintendo.

Williams vertelt bovendien dat de bandjes met 'je gameconsoles kunnen communiceren, zodat je later terug kunt komen'. Misschien betekent dit dat je het bandje via nfc met je eigen Switch kunt gebruiken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen werken met een app of game uit de eShop.

De eerste attracties omvatten volgens Williams slechts de eerste fase van Super Nintendo World. In de toekomst worden er dus meer Nintendo-gerelateerde achtbanen verwacht in de parken van Universal. Bovendien zal Super Nintendo World in de toekomst naar de Universal-parken in Orlando en Hollywood.