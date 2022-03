Super Nintendo World gaat op 4 februari 2021 open in Universal-pretpark in Japan

Super Nintendo World gaat op 4 februari volgend jaar jaar open. Het is een themagebied rondom Super Mario-games en is onderdeel van het pretpark Universal Studios Japan, dat zich in Osaka bevindt. De voornaamste attractie is een Mario Kart-achtbaan met ar-elementen.

Nintendo Japan beschrijft een van de voornaamste attracties van Super Nintendo World, genaamd Mario Kart - Bowser's Challenge. Dit is een achtbaan gebaseerd op de Mario Kart-games. Het vindt plaats in een vernieuwde recreatie van het kasteel van Koopa, in het Engels beter bekend als Bowser's Castle.

Het is een achtbaan met twee rails waarbij twee treintjes het tegen elkaar opnemen. Inzittenden krijgen speciale Mario-petten op met schermen voor de weergave van augmentedreality-elementen. Ook zijn er stuurwielen aanwezig in de karretjes, waar vier stoelen per karretje zijn te vinden. Waar die stuurtjes precies voor dienen, is niet geheel duidelijk, mede omdat de achtbaantreintjes op rails lopen. Bloomberg heeft al een korte video-impressie gepubliceerd van Super Nintendo World.

Aan dit Mario-gedeelte van het bestaande pretpark in Japan wordt al jaren gebouwd. Het moet een omgeving worden die doet denken aan de Super Mario-games en bezoekers krijgen een polsbandje dat verbonden is met een app. Met dat bandje kunnen bezoekers interactie aangaan met voorwerpen in het pretpark om zo net als in de Mario-games muntjes te verzamelen.

Super Nintendo World had eigenlijk dit jaar al zijn deuren moeten openen, maar dat werd uitgesteld vanwege de coronapandemie. Vorige maand liet Nintendo Japan nog weten dat dit gedeelte pas in het voorjaar van 2021 open zou gaan, maar dat is kennelijk iets vervroegd.