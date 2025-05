TAG Heuer introduceert horloges met Mario Kart-thematiek

De luxe horlogemaker TAG Heuer komt opnieuw met twee horloges in het kader van een samenwerking met Nintendo. Ditmaal zijn het analoge klokjes; de vorige keer ging het om een digitaal exemplaar met Wear OS. De goedkoopste variant kost 4150 euro.

De productserie heet TAG Heuer Formula 1 x Mario Kart Limited Edition en bestaat uit een Chronograph en een Tourbillon Chronograph. Het prijsverschil tussen de twee is groot: de Chronograph kost 4150 euro en de Tourbillon Chronograph kost 24.750 euro. Van de eerste worden 3000 stuks gemaakt en van de Tourbillon komen er slechts 250. Voor de context: de smartwatch van Nintendo en TAG Heuer kostte 2150 dollar.

De Tourbillon Chronograph heeft een extra mechanisme aan boord dat de invloed van de zwaartekracht op de nauwkeurigheid van het uurwerk moet verminderen. Dat is wat hem zoveel duurder maakt. Dergelijke mechanismen worden vaak zichtbaar gemaakt op bijvoorbeeld de wijzerplaat. Zo ook met dit exemplaar, waarbij het secondewijzerplaatje een opening heeft waarachter de tourbillon te zien is. Ook aan de achterkant onderscheidt de Tourbillon Chronograph zich. Hier is het mechanisme ook in werking te zien, samen met bewegende gravures van Mario, Princess Peach en Luigi op verschillende voertuigen.

Verder zitten beide modellen bomvol met verwijzingen naar de Mario Kart-games. Bij de Tourbillon Chronograph rijdt Mario rondjes in de secondewijzer, achtervolgd door een blauw schildpadschild en een Bullet Bill. De Chronograph heeft alleen Mario op een kart in een ander wijzerplaatje, maar toont weer allerlei Mario Kart-voorwerpen op de plek waar de datumdisplay zit.

De Chronograph gaat op 20 oktober in de verkoop, maar komt niet naar België of Nederland. Australië, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Spanje, Zwitserland en de Verenigde Staten worden wel bediend door TAG Heuer, dus wie interesse heeft, zal het moeten importeren. Voor de Tourbillon Chronograph staat nog geen releasedatum vast; hij komt naar dezelfde landen als de Chronograph.