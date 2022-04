Horlogefabrikant TAG Heuer maakt limited edition Super Mario-smartwatch

Horlogefabrikant TAG Heuer heeft in samenwerking met Nintendo een limited edition Super Mario-smartwatch gemaakt. Het horloge draait op Wear OS met verschillende Super Mario-watchfaces en animaties. Er worden maar tweeduizend exemplaren gemaakt en het horloge komt op 15 juli uit.

Superfanatieke Super Mario-fans kunnen vanaf donderdag hun geluk op, want dan brengt TAG Heuer een smartwatch uit van hun favoriete loodgieter. Het horloge moet 2150 dollar gaan kosten, wat de prijs in euro's is, is nog niet bekend, en er worden maar 2000 exemplaren van het horloge gemaakt. Maar dan heb je als superfan wel een Wear OS-horloge met daarop plaatjes van Mario in verschillende houdingen.

Het horloge is volledig gericht op het ontwikkelen van een actievere levensstijl. Mario moet dragers van het horloge aanmoedigen om meer te bewegen, onder andere door meer animaties te tonen als zij meer bewegen. Ook komt er een gamification-element in het horloge te zitten. Mario groet dragers elke ochtend en geeft dragers een bewegingsdoel voor de dag. Kortom: een Super Mario-stappenteller.

Het horloge heeft een 45mm klok en weegt 86 gram met het rubberen horlogebandje. Er is ook een leren horlogebandje beschikbaar. Daarnaast is de smartwatch grotendeels waterdicht en heeft hij een accu van 430mAh, wat volgens TAG Heuer genoeg is voor een volle dag gebruik. Het horloge draait op Wear OS en kan dus alle gebruikelijke Google-apps voor smartwatches gebruiken. Het Mario-horloge is een special edition van de TAG Heuer Connected, de nieuwe smartwatch-reeks van het merk.