Tag Heuer zou van plan zijn een smartwatch te introduceren waarbij niet alleen de bandjes zijn te vervangen, maar ook het uurwerk zelf. Volgens geruchten gaat het om een smartwatch met de naam Connected Modular, die in maart op de markt zou moeten komen.

Dat stelt Android Central, die de informatie van niet nader gespecificeerde bronnen heeft. Tag Heuer zou werken aan een opvolger van de smartwatch Connected, met de naam Connected Modular. Het meest opvallend aan de berichtgeving is dat de fabrikant van plan zou zijn om het digitale uurwerk vervangbaar te maken. Zo zou er een conventioneel mechanisch uurwerk ingezet kunnen worden, waardoor gebruikers dus in feite kunnen kiezen tussen het dragen van een smartwatch of een meer conventioneel horloge.

Het is nog niet duidelijk hoe de Connected Modular er precies uit komt te zien en hoe het vervangen van het uurwerk in zijn werk zal gaan. Er zijn verder ook nog geen afbeeldingen bekend van de nog onaangekondigde smartwatch.

Overigens heeft Tag Heuer al aangegeven dat het werkt aan een opvolger voor de Connected. Verder heeft het bedrijf echter nog geen details bekendgemaakt over de specificaties. Voor de Connected, hier rechts zichtbaar, moet een bedrag van 1400 euro worden neergelegd. Het is aannemelijk dat de opvolger vergelijkbare kosten met zich meebrengt. Volgens Android Central brengt Tag Heuer de Connected Modular op 14 maart uit.