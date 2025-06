Nintendo blijft door chiptekorten minder consoles maken maar ziet verbeteringen

Nintendo heeft nog steeds last van de chiptekorten waardoor het bedrijf in zes maanden tijd honderdduizenden Switch-consoles minder heeft geleverd dan een jaar eerder. Het verschil is relatief gezien echter wel kleiner dan vorig kwartaal en het bedrijf ziet verbeteringen.

Het Japanse gamebedrijf heeft in het eerste halfjaar van zijn boekjaar 6,68 miljoen consoles verkocht. Dit is 19,2 procent minder dan een jaar eerder, wat voornamelijk komt door chiptekorten 'en andere problemen bij componentenleveringen'. In het eerste kwartaal van het boekjaar verkocht Nintendo echter ruim 25 procent minder consoles minder dan een jaar eerder. Het verschil tussen dit jaar en vorig jaar wordt dus kleiner, wat aangeeft dat de chiptekortproblemen kleiner worden.

De consolemaker geeft ook toe dat er verbeteringen zitten in de leveringen van chips en andere componenten. Desondanks verwacht Nintendo twee miljoen minder Switch-consoles te verkopen. Het bedrijf verwacht nu negentien miljoen exemplaren van de console te verkopen.

Ondanks de Switch-problemen steeg de omzet van het bedrijf in de afgelopen maanden tot 657 miljard yen, ofwel 4,49 miljard euro. Dit is 5,2 procent meer dan een jaar eerder. De winst steeg met 34,1 procent tot 230 miljard yen, omgerekend is dit 1,57 miljard euro.

Deze stijgingen kwamen onder meer doordat het bedrijf meer games wist te verkopen via zijn eigen Nintendo Switch online-platform en er in het algemeen 1,6 procent meer games zijn verkocht. Nintendo's bestverkochte game in de afgelopen zes maanden is Splatoon 3 met 7,9 miljoen exemplaren, gevolgd door Nintendo Switch Sports met 6,15 miljoen stuks. Derde is Mario Strikers: Battle League met 2,17 miljoen verkochte games.