Octopath Traveler krijgt in februari een vervolg op Switch, PS4, PS5 en pc

Nintendo kondigt tijdens de Direct-presentatie aan dat er een vervolg komt op Ocotopath Traveler. Het vervolg heet Octopath Traveler 2 en moet in februari 2023 verschijnen voor de Nintendo Switch, PlayStation 4/5 en pc.

Het eerste deel van Octopath Traveler verscheen in 2018 uit de koker van Square Enix. De game viel op door de retro grafische stijl, die een mix is tussen 2D-sprites en 3D-polygonen. Dit wordt ook wel HD-2D genoemd. In de game kunnen spelers uit acht verschillende verhalen kiezen, die gekoppeld zijn aan evenveel personages.

Dit is ook in Octopath Traveler 2 weer het geval, maar dan met acht nieuwe personages en bijbehorende verhaallijnen. In de trailer worden de acht personages geïntroduceerd die allemaal een ander type zijn, van wetenschapper tot danser. Het verhaal in dit vervolg is niet verbonden aan het verhaal uit deel één, dus het is niet nodig om deel één te spelen om de gebeurtenissen in deel twee te kunnen begrijpen.

Het eerste deel verscheen in eerste instantie exclusief voor de Nintendo Switch. Later kwam de game ook naar andere platformen. Deel twee zal naast de release voor de Nintendo Switch ook meteen beschikbaar zijn op pc en PlayStation 4 en 5.