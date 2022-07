Square Enix kondigt Stardew Valley-achtige farm-simgame met vechtelementen aan

Square Enix zal in november Harvestella uitbrengen. Dit is een farmingsimulator en rpg die in grote lijnen vergelijkbaar is met Stardew Valley, maar Harvestella voegt ook duistere elementen toe aan het verhaal. Dat betekent dat er ook gevochten kan worden.

De makers omschrijven Harvestella als een 'life simulation rpg' waarin spelers van het dagelijks leven kunnen genieten, met anderen kunnen praten en avonturen kunnen beleven. Het is dus mogelijk om de dag te vullen met landbouwtaken, vissen, het fokken van vee, het maken van items en het maken van een praatje met andere bewoners. Het is ook mogelijk om een dungeon in te gaan en tegen monsters te vechten. Dat kan door te kiezen uit verschillende Jobs, zoals Fighter, Shadow Walker of Mage.

In de wereld van Harvestella verandert het seizoen elke 30 dagen. Na de lente, zomer, herfst en winter volgt nog een vijfde seizoen, genaamd Quietus. In dit duistere jaargetijde vergaan de gewassen en zorgt dodelijk stof ervoor dat je niet meer zomaar buiten kunt lopen. Het is dus zaak om het boerenbestaan en de activiteiten af te stemmen op de komst van Quietus, ook wel het seizoen des doods genoemd.

Het verhaal draait om vier grote kristallen die een stabiele overgang tussen de vier seizoenen bewerkstelligen. De kristallen zijn zich op een gegeven moment abnormaal gaan gedragen, met de Quietus tot gevolg. Als speler is het zaak om te zoeken naar een manier om dit te stoppen. Harvestella komt op 4 november uit voor de Nintendo Switch en op Steam.