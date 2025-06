Grote Stardew Valley-update met nieuwe festivals en meer komt in maart uit op pc

Ontwikkelaar ConcernedApe brengt in maart een grote contentupdate uit voor Stardew Valley. Deze 1.6-update voegt onder meer drie nieuwe festivals en nieuwe endgamecontent toe aan het spel. De update verschijnt eerst alleen voor de pc, maar komt later ook naar andere platforms.

Stardew Valley-update 1.6

De developer bevestigt op sociale media dat Stardew Valley-update 1.6 op 19 maart uitkomt voor de pc. Een release voor consoles en smartphones volgt 'zo snel mogelijk', hoewel de ontwikkelaar daarvoor geen concrete datum bekendmaakt.

ConcernedApe deelde al in september details over de inhoud van update 1.6. Deze voegt onder meer een grote en twee kleine festivals toe, naast nieuwe content die laat in het spel beschikbaar komt. Er komen ook Joja-alternatieven voor bestaande quests, nieuwe items en craftingrecepten, een nieuw boerderijtype en meer. De pc-versie van Stardew Valley krijgt met de update ook ondersteuning voor multiplayer met acht spelers.