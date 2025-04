Patch voor Stardew Valley voegt 40 nieuwe lay-outs toe voor twee mijnen

Ontwikkelaar ConcernedApe heeft donderdag een patch uitgebracht voor Stardew Valley. De patch, die de versie van het spel updatet naar versie 1.6.4, voegt onder meer 40 nieuwe lay-outs toe voor twee delflocaties in het spel.

In de patchnotes op Steam staat wat ConcernedApe precies heeft toegevoegd en gewijzigd. De speler kan twintig nieuwe lay-outs krijgen voor de mijn ten noorden van Pelican Town als hij de laatste verdieping heeft bereikt. De andere helft van de nieuwe lay-outs is terug te vinden bij de vulkaanmijn op Ginger Island. Deze verschijnen zodra de speler de sluiproute tussen de ingang van de vulkaan en de krater heeft vrijgespeeld. Verder heeft ConcernedApe wat balance changes doorgevoerd. Zo zorgt een Energy Tonic er niet langer voor dat de speler naast energie ook hit points terugkrijgt en is de kans om een mystery box te vinden kleiner geworden.

Afgelopen maand is versie 1.6 van Stardew Valley beschikbaar gekomen voor Windows, macOS en Linux. De update heeft veel nieuwe gamecontent toegevoegd, waaronder nieuwe festivals, nieuwe items en een nieuw boerderijtype. Ook ondersteunt de pc-versie van het spel multiplayer met acht spelers.