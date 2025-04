Ontwikkelaar Stardew Valley deelt meer informatie over update naar versie 1.6

Ontwikkelaar Eric Barone, ook bekend onder de naam ConcernedApe, heeft meer details gedeeld over een grote aankomende update voor indiegame Stardew Valley. Deze moet het spel updaten naar versie 1.6 en voegt onder meer nieuwe missies en late-game-content toe.

In juli meldde Barone al dat Stardew Valley een grote update zou krijgen, maar zei nog niet precies wat die update gaat toevoegen de game. Donderdag heeft de ontwikkelaar een lijst gedeeld met alle nieuwe inhoud die Stardew Valley krijgt nadat de update is uitgerold. Zo bevat versie 1.6 onder meer een nieuw festival, twee kleinere evenementen, nieuwe items, meer dan honderd nieuwe regels aan dialoog, winterkleding voor de personages en een nieuw type boerderij.

Wanneer de update gaat uitkomen, is nog niet bekend. Barone werkt ook nog aan een nieuwe game, genaamd Haunted Chocolatier. Daar is nog geen releasedatum van bekend. ConcernedApe heeft in april aangegeven de ontwikkeling van dat spel tijdelijk stil te zetten, zodat hij verder kan werken aan de 1.6-update voor Stardew Valley.

Stardew Valley kwam oorspronkelijk uit in 2016 voor de pc. De op Harvest Moon geïnspireerde countrylife-rpg was na twee maanden meer dan twee miljoen keer verkocht. In de loop der jaren kwam het ook uit voor vorige en huidige generatie consoles, iOS en Android. Vorig jaar was het spel volgens Barone meer dan 20 miljoen keer verkocht.