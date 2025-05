Mobiele versie van Stardew Valley heeft 'verborgen' multiplayermodus

De mobiele versie van Stardew Valley heeft sinds de 1.6-update een 'verborgen' multiplayermodus. Deze is alleen te gebruiken met de 'Konami-code'. De ontwikkelaar zegt dat de functie nog experimenteel is.

De modus is vooralsnog verborgen omdat deze experimenteel is en daardoor bugs 'of problemen' kan vertonen, schrijft ontwikkelaar Concerned Ape. Daarnaast zou 'de aard van het mobiele platform multiplayersessies onder sommige omstandigheden frustrerend kunnen maken'.

Voor de functie hebben gebruikers vaste IP-adressen nodig, om zo met andere Stardew Valley-spelers te kunnen verbinden. Spelers worden daarom ook afgeraden de multiplayermodus via mobiele netwerken te spelen, maar alleen via wifi. Het spel bevat dan ook geen 'discovery'-functie zoals de game op andere platforms wel heeft.

Om de multiplayermodus te gebruiken, moeten spelers het pijltjesdeel van de 'Konami-code' invoeren op het startscherm van de game, ofwel ↑↑↓↓←→←→. Hiervoor moeten spelers de blaadjes gebruiken rondom het Stardew Valley-bord. Na het invoeren van de code moeten spelers op het vraagtekenicoon drukken, rechts onderin het scherm. Als ze dat vraagtekenmenu verlaten, verschijnt er een co-opknop op het startscherm, waar ze kunnen hosten of joinen. Spelers die willen samenspelen moeten dezelfde versie van de game draaien. Spelers moeten ook op hetzelfde netwerk zitten, of de host moet port-forwarding gebruiken.