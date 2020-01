Stardew Valley is 10 miljoen keer verkocht

De country-life-rpg heeft de mijlpaal van tien miljoen verkopen bereikt. Het spel verscheen in februari 2016 en is inmiddels op meerdere platformen verkrijgbaar. In augustus vorig jaar stond de teller op de site van het spel nog op zes miljoen verkopen.

Ontwikkelaar ConcernedApe noemt het aantal van tien miljoen op zijn perspagina en de bedenker van het spel, Eric Barone, bevestigt op Twitter dat die mijlpaal behaald is: "Het is vreemd en wonderlijk om te denken aan de tijd toen ik de game in mijn slaapkamer maakte zonder enig idee dat iemand het spel leuk zou vinden. Dat was slechts vier jaar geleden!" In augustus liet de ontwikkelaar weten dat het spel toen zes miljoen keer verkocht was.

Het op Harvest Moon geïnspireerde spel verscheen in februari 2016 voor de pc en na twee maanden waren er een miljoen stuks verkocht. Later dat jaar verscheen het spel voor de Xbox One en de PlayStation 4 en in oktober 2017 kwam de Switch-versie uit. In oktober 2018 volgde de iOS-variant. Het spel heeft drie grote updates gehad waarvan de laatste multiplayer toevoegde.