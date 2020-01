Mars-rover Curiosity functioneert weer na verlies van oriëntatie door glitch

De Mars-rover Curiosity had enkele dagen geleden last van een glitch waardoor de robot niet in staat was zich te oriënteren en niet meer kon bewegen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de rover weer is 'opgelapt' en klaar is om de geplande wetenschappelijke onderzoeken uit te voeren.

NASA-wetenschapper Scott Guzewich schrijft dat een plan om Curiosity genoeg kennis over zijn oriëntatie te geven, succesvol is geweest. Hij stelt dat de rover inmiddels weer een uitgebreid plan met onderzoeken heeft gekregen, dat eigenlijk eerder, voorafgaand aan het ontstaan van de problemen, had moeten zijn uitgevoerd. Zo moet de rover onder meer onderzoek doen met zijn Alpha Particle X-Ray Spectrometer om de chemische samenstelling van monsters vast te stellen. Deze spectrometer moet volgens het plan ook worden ingezet voor een zeldzame meting van de hoeveelheid argon in de atmosfeer.

Het is onduidelijk waardoor de problemen precies ontstonden. In ieder geval staat vast dat een deel van de data over de oriëntatie van de rover niet helemaal juist was, waardoor de robot niet in staat was de essentiële veiligheidsevaluaties te doen die cruciaal zijn voor zijn functioneren. Aldus stopte de rover met bewegen, al bleef hij nog wel informatie naar de aarde zenden. Op basis daarvan kwam de NASA met een plan om Curiosity te informeren over zijn omgeving en de oriëntatie.

Rovers zoals Curiosity moeten net als mensen zich bewust zijn van waar hun 'lichamen' precies zijn ten opzichte van de omgeving. Die gegevens slaat Curiosity op in zijn geheugen, waaronder de oriëntatie en hoek van elk 'gewricht', welk instrument aan het uiteindelijk van de robotarm naar beneden wijst en hoe dicht een instrument, zoals de genoemde spectrometer, bij de grond zit. Ook slaat Curiosity data op zoals hoe stijl een helling is en waar er grote rotsblokken liggen. Al die informatie wordt geëvalueerd, alvorens een motor wordt geactiveerd. Als de rover beoordeelt dat er niet veilig een beweging kan worden uitgevoerd, wordt de betreffende motor niet geactiveerd. Volgens de NASA helpt deze conservatieve houding om de robot veilig en operationeel te houden. Op die manier wordt voorkomen dat Curiosity met zijn arm een rotsblok raakt, over iets gevaarlijks rijdt, of een onbeschermde camera naar de zon richt.