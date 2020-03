NASA toont grootste Marspanorama tot nu toe gemaakt door Curiosity

Marsrover Curiosity heeft een panoramafoto gemaakt die uit 1,8 miljard pixels bestaat. Het panorama van de rode planeet is opgebouwd uit twaalfhonderd foto's die gedurende vier dagen zijn gemaakt.

Curiosity maakte de foto's tussen 24 november en 1 december 2019. In de maanden daarna zijn de foto's samengevoegd tot panorama's. Het grootste panorama bevat 1,8 miljard pixels en is gemaakt met de telelens van de Mastcam. Er is ook een kleinere versie gemaakt met in totaal 650 miljoen pixels, waarbij beelden van de telelens zijn gecombineerd met beelden van een groothoekcamera, zodat de Mars-rover zelf ook beter in beeld komt. Ook dat panorama bestaat uit meer dan duizend foto's.

Ruimtevaartorganisatie NASA stelt het bestand in hoge resolutie beschikbaar op zijn website. Het panorama wordt als tif aangeboden en is dan 2,43GB groot. Wie de afbeelding in volle glorie wil bekijken, moet wel geduld hebben, want de downloadsnelheid is zeer beperkt. De NASA publiceert ook kleinere jpg-versies en heeft een video gemaakt waarin op de details wordt ingezoomd.