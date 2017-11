Volgende Mars-rover van NASA heeft 23 camera's

NASA heeft details bekendgemaakt over de volgende Mars-rover, die vanaf 2021 op de rode planeet rond moet gaan rijden. De verkenner beschikt over 23 camera's, waaronder 9 exemplaren die kleurenfoto's maken met een 20-megapixelresolutie.

De camera's op de nieuwe Mars-rover zijn volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA grotendeels verbeterde varianten van de camera's op Curiosity. Dat is de huidige Mars-rover, die sinds augustus 2012 op Mars verblijft. Zowel de Navcams als de Hazcams, die gebruikt worden voor navigatie, zijn nu kleurencamera's met een 20-megapixelsensor. Bij de oudere Mars-rovers werden 1-megapixelcamera's met een zwart-witsensor gebruikt voor die toepassing. Bovendien hebben de nieuwe camera's lenzen met een grotere beeldhoek.

Met de huidige Curiosity werden ook al foto's in een hoge resolutie gemaakt, door verschillende foto's aan elkaar te stitchen. Omdat de nieuwe rover camera's met een veel hogere resolutie krijgt, kunnen dergelijke foto's met minder bewegingsonscherpte worden gemaakt en is het mogelijk om plaatjes te schieten in een hoge resolutie terwijl de verkenner beweegt. De 20-megapixelcamera's leggen beelden vast met afmetingen van 5120x3840 pixels en wegen per stuk minder dan 425 gram.

Er zijn zeven camera's aanwezig om de afdaling en landing van de rover vast te leggen. Deze worden ook gebruikt om te helpen bij het navigeren bij de landing aan de hand van het terrein. Verder heeft de rover verschillende wetenschappelijke camera's, waaronder Sherloc en Watson die samenwerken.

De Sherloc-camera is uitgerust met een spectrometer en een laser en kan extreme close-upfoto's maken. De Watson-camera maakt foto's met een bredere beeldhoek dan de Watson, zodat de context van de close-up zichtbaar is. De Watson-camera kan verplaatst worden over de robotarm en kan zo gebruikt worden om verschillende delen van de rover te fotograferen.

In veel opzichten is de nieuwe Mars-rover gelijk aan Curiosity. Die Mars-rover is dan ook erg succesvol; hij is na meer dan vijf jaar op de rode planeet nog altijd actief, terwijl het doel van de missie was om twee jaar Mars te verkennen. Door het ontwerp vergelijkbaar te houden zijn de kosten en de risico's van de missie relatief laag.

De nieuwe Mars-rover krijgt een boor waarmee monsters genomen worden. Die worden vervolgens opgeslagen in een bergplaats op de planeet. Bij potentiële toekomstige missies zouden de monsters dan mee teruggenomen kunnen worden naar de aarde. De missie heeft verschillende doelen: bepalen of er leven is geweest op Mars, het karakteriseren van het klimaat en de geologie, en het voorbereiden van bemande Mars-missies.

Het plan is om de nieuwe Mars-rover ergens in juli of augustus 2020 te lanceren. Op dat moment staan de aarde en Mars in een gunstige positie ten opzichte van elkaar voor een succesvolle Mars-landing. De landing zou in februari 2021 plaatsvinden. Het doel is dat de nieuwe Mars-rover op zijn minst één Mars-jaar rond zal rijden. Dat komt overeen met ongeveer 687 dagen op aarde.